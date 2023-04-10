شاهد يوم دراسي لطالب في الشهر الفضيل.. روحانيات وأجواء ممتعة

وصف الطالب بالصف الثاني المتوسط، الدراسة في شهر رمضان المبارك بالممتعة؛ خاصةً مع الأجواء الجميلة كل صباح؛ مشيرًا إلى أن يوم رمضان كأي يوم دراسي آخر؛ لكنه يتميز بالروحانية؛ خاصة أنه مشترك في مسابقة القرآن الكريم.
جاء ذلك في مقطع فيديو نشره حساب إدارة تعليم الرياض على تويتر عن يوم دراسي لطالب في الشهر الفضيل. بعنوان "مواظبة واجتهاد ومنافسة في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية ".
وأشاد الطالب بدور معلميه الذين يشرحون الدروس بكل تفانٍ، وحرص زملائه على الدراسة والتفاعل والاجتهاد.
ولفت إلى أهمية الصلاة فهي عماد الدين وسر النجاح في الحياة؛ لذلك فهو يحرص وزملاؤه على أداء صلاة الظهر يوميًّا في المدرسة، وبعدها يكملون حصصهم الدراسية.
يُذكر أن وزارة التعليم تتابع انتظام الدراسة في جميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية بمناطق ومحافظات المملكة خلال شهر رمضان، وفق المواعيد الخاصة بالدراسة في هذا الشهر، والتي تسهم في تعزيز التحصيل العلمي للطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية.
وتواصل الوزارة متابعة التقارير الإشرافية والزيارات الميدانية التي يقوم بها مسؤولو إدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات لكل المدارس، للتأكد من جودة أداء جميع عناصر المنظومة التعليمية وجاهزيتها، بما يساعد في تطبيق قيم العمل والانضباط في المجتمع المدرسي؛ وذلك من خلال مشاركة المعلم والمشرف التربوي والمرشد الطلابي في حث الطلبة على الانتظام في مدارسهم خلال شهر رمضان، ومساعدة الطلاب والطالبات في تنظيم أوقاتهم والتوازن بين الصوم والحضور للدراسة وأداء الواجبات المدرسية.