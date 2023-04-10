شاهد يوم دراسي لطالب في الشهر الفضيل.. روحانيات وأجواء ممتعة

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره حساب إدارة تعليم الرياض على تويتر عن يوم دراسي لطالب في الشهر الفضيل. بعنوان "مواظبة واجتهاد ومنافسة في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية ".

وأشاد الطالب بدور معلميه الذين يشرحون الدروس بكل تفانٍ، وحرص زملائه على الدراسة والتفاعل والاجتهاد.