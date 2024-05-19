ماليزيا.. مبادرة "طريق مكة" تتيح خدمة "فرز وترميز الأمتعة"

وتبدأ عملية "الترميز" التي يقوم بها فريق مختص بإشراف وزارة الحج والعمرة، في الصالة المخصصة للمبادرة في مطار كوالالمبور الدولي، بفرز الأمتعة ووضع ملصقات عليها، تحتوي على بيانات الرحلة ومعلومات عن الحجاج وأماكن سكنهم، إضافة إلى ملصق على غلاف جواز السفر، وإعطاء الحاج بطاقة تحمل المعلومات المدونة على أمتعته نفسها.