"الحجرف" يدين الهجوم الإرهابي على ميناء الضبة النفطي في حضرموت

وشدد على أن هذا الهجوم يُعد تصعيداً من ميليشيا الحوثي الإرهابية بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن، التي رفضت تلك الميليشيات تمديدها وتوسيعها بالرغم من كل الجهود التي بُذلت، وحرص الحكومة الشرعية اليمنية على تقديم جميع التسهيلات لتمديدها انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني الشقيق.