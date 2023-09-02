الاثنين.. "رئيس غرفة الشرقية" يرعى انطلاقة النسخة الثامنة لملتقى ومعرض سوق الامتياز التجاري

يرعى رئيسُ مجلس إدارة غرفة الشرقية نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، بدر بن سليمان الرزيزاء، الاثنين المقبل 4 سبتمبر 2023؛ انطلاقةَ ملتقى ومعرض سوق الامتياز التجاري بنسخته الثامنة بفندق هوليداي إن الخبر.
ويشهد الملتقى مشاركة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ومركز الامتياز التجاري، وبنك التنمية الاجتماعية، وبرنامج الامتياز التجاري، ومركز دلني للأعمال، وأمانة المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى عدد كبير من صانعي العلامات التجارية والمستثمرين في القطاع ورواد ورائدات الأعمال.
وقالت المدير التنفيذي للملتقى عبير جليح: إن هذا الملتقى يستهدف إبراز العلامات التجارية وحجم الاستثمار فيها، كما يستهدف جذب عدد كبير من المستثمرين من داخل المملكة وخارجها.
وبيّنت جليح أن البرنامج العلمي للملتقى يتضمّن عدة جلسات؛ ففي اليوم الأول تنطلق جلسة بعنوان "الاستثمار بمنهجية الامتياز التجاري" تقدّمها رؤى العيساوي، يليها برنامج "امتياز" في بنك التنمية الاجتماعية الذي يستعرض قصص النجاح، ويقدمه عبدالعزيز العويفي المالك والمؤسس لأرابيا كافيه، وتركي الشرمان الرئيس التنفيذي لعلامة كلين.
أما برنامج جلسات اليوم الثاني الموافق الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، فيتضمن جلسة بعنوان "نظام الامتياز التجاري ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة"، يقدّمها المحامي خليل عصام خياط، كما يستعرض أصحاب العلامات التجارية المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية "جلسة مشتركة" قصص نجاحها، ويقدم البرنامج قراءة في الامتيازات التجارية "خدمات شركة الامتيازات الوطنية"، يتحدّث خلالها الرئيس التنفيذي لشركة الامتيازات الوطنية عبير جليح، ومدير إدارة التطوير للعلامات التجارية بشركة الامتيازات الوطنية، قاسم شرقاوي، ويتحدّث المستشار وليد بن علي آل حميد، من هيئة "منشآت"، حول مزايا الامتياز التجاري وعوامل النجاح. فيما يتناول فريق الهيئة السعودية للملكية الفكرية أهمية الملكية الفكرية وتسويق العلامة التجارية، يليها الإعلان عن اتفاقيات الامتياز التجاري.
وفي اليوم الثالث للملتقى يقدّم مستشار تطوير أعمال الامتياز التجاري في مركز دلّني للأعمال المهندس مشاري المعجل؛ محاضرة تستعرض أبرز أوجه الدعم للمركز الموجه لرواد ورائدات الأعمال، كما يقدم الدكتور نعيم زكنون، من مطاعم "ريف العرب"، محاضرة تتناول الاستثمار في قطاع المطاعم، ومحاضرة أخرى عن صناعة العلامات التجارية بالقطاع الطبي التجميلي، يقدّمها المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة أوزون الدكتور شعيب العازمي، ومدير الجودة والتطوير في المجموعة الدكتور مصعب صادق.