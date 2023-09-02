الاثنين.. "رئيس غرفة الشرقية" يرعى انطلاقة النسخة الثامنة لملتقى ومعرض سوق الامتياز التجاري

أما برنامج جلسات اليوم الثاني الموافق الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، فيتضمن جلسة بعنوان "نظام الامتياز التجاري ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة"، يقدّمها المحامي خليل عصام خياط، كما يستعرض أصحاب العلامات التجارية المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية "جلسة مشتركة" قصص نجاحها، ويقدم البرنامج قراءة في الامتيازات التجارية "خدمات شركة الامتيازات الوطنية"، يتحدّث خلالها الرئيس التنفيذي لشركة الامتيازات الوطنية عبير جليح، ومدير إدارة التطوير للعلامات التجارية بشركة الامتيازات الوطنية، قاسم شرقاوي، ويتحدّث المستشار وليد بن علي آل حميد، من هيئة "منشآت"، حول مزايا الامتياز التجاري وعوامل النجاح. فيما يتناول فريق الهيئة السعودية للملكية الفكرية أهمية الملكية الفكرية وتسويق العلامة التجارية، يليها الإعلان عن اتفاقيات الامتياز التجاري.