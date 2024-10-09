سقوط طائرة رش في جازان يتسبب في أضرار جسيمة وقطع التيار الكهربائي عن بعض القرى

تعرضت طائرة من طراز Air Tractor AT-504 تابعة للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض ومكافحتها لأضرار جسيمة اليوم، إثر سقوطها خلال مهمة رش زراعي في منطقة جازان. أسفر الحادث عن إصابة قائد الطائرة بكسور، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.