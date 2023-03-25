تدشين برنامجَيْ خادم الحرمين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في جنوب أفريقيا والدول المجاورة

وأوضح الملحق الديني بسفارة المملكة أن هذين البرنامجين سيغطّيان معظم المدن والدول التابعة للملحقية؛ حيث تم تخصيص خمسة أطنان من التمور الفاخرة لجنوب أفريقيا والدول القريبة منها، وخمسة أطنان لزامبيا والدول القريبة منها، وعشرة أطنان إلى موزمبيق والدول القريبة منها، وثلاثة أطنان إلى موريشيوس والدول القريبة منها؛ مما مجموعه 23 طنًّا من التمور الفاخرة، وسيصل عدد المستفيدين من هذين البرنامجين إلى أكثر من سبعين ألف مسلم في الدول التابعة للملحقية الثالثة عشرة.