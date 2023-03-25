تدشين برنامجَيْ خادم الحرمين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في جنوب أفريقيا والدول المجاورة

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في بريتوريا بجمهورية جنوب أفريقيا؛ برنامجَيْ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، لتوزيع التمور وتفطير الصائمين لمسلمي جمهورية جنوب أفريقيا والدول التابعة للملحقية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.
وجرى تدشين البرنامج بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية جنوب أفريقيا، سلطان بن عبدالله اللويحان العنقري، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية، العميد الركن خالد بن حمدان الغامدي، ورئيس جمعية الحج والعمرة في جنوب أفريقيا شاهين إسوب، وعدد من الدعاة والمسؤولين والإعلاميين ومنسوبي السفارة والملحق الديني بسفارة المملكة في جنوب أفريقيا، المهندس محمد بن عبدالسلام عاشور.
وأوضح الملحق الديني بسفارة المملكة أن هذين البرنامجين سيغطّيان معظم المدن والدول التابعة للملحقية؛ حيث تم تخصيص خمسة أطنان من التمور الفاخرة لجنوب أفريقيا والدول القريبة منها، وخمسة أطنان لزامبيا والدول القريبة منها، وعشرة أطنان إلى موزمبيق والدول القريبة منها، وثلاثة أطنان إلى موريشيوس والدول القريبة منها؛ مما مجموعه 23 طنًّا من التمور الفاخرة، وسيصل عدد المستفيدين من هذين البرنامجين إلى أكثر من سبعين ألف مسلم في الدول التابعة للملحقية الثالثة عشرة.
وعبّر المسلمون في جنوب أفريقيا والدول التابعة للملحقية عن بالغ شكرهم للمملكة العربية السعودية، والقيادة الرشيدة، والمسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية، وسفارة المملكة العربية السعودية بجنوب أفريقيا؛ على تنفيذ هذه البرامج، وعلى الاهتمام بشؤون المسلمين وخدمتهم في جميع أنحاء العالم، سائلين الله عز وجل أن يكتب الأجر والثواب للقيادة الرشيدة وشعبها.