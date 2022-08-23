إلغاء شرط لمَن دون الـ 12.. تحديث إجراءات سفر السعوديين عبر جسر الملك فهد

وتابعت: "مع الاشتراطات للفئات الأخرى من 12 عاماً إلى 16 عاماً (تلقى جرعتيْن من لقاح كوفيد-19)، وأكبر من 16 عاماً (تلقى ثلاث جرعات من لقاح كوفيد-19)، تكون مدة اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح (كوفيد-19) ثمانية أشهر من تلقي الجرعة الثانية".