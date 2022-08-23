إلغاء شرط لمَن دون الـ 12.. تحديث إجراءات سفر السعوديين عبر جسر الملك فهد

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، تحديثاً جديداً لإجراءات سفر المواطنين السعوديين عبر جسر الملك فهد.
وأوضحت المؤسسة، عبر حسابها على "تويتر"، أن تحديث إجراءات السفر من المملكة العربية السعودية إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد يشمل إلغاء اشتراط التأمين لمَن هم دون 12 عاماً.
وتابعت: "مع الاشتراطات للفئات الأخرى من 12 عاماً إلى 16 عاماً (تلقى جرعتيْن من لقاح كوفيد-19)، وأكبر من 16 عاماً (تلقى ثلاث جرعات من لقاح كوفيد-19)، تكون مدة اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح (كوفيد-19) ثمانية أشهر من تلقي الجرعة الثانية".