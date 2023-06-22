بالتعاون مع اليونيسيف.. "إغاثي الملك سلمان" يدرب 20 قابلة في اليمن

نظّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول؛ دورة تدريبية في محافظة مأرب لتأهيل 20 فتاة يمنية على مهنة القابلة "توليد النساء الحوامل ورعايتهن"، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، والمعهد العالي للعلوم الصحية بالمحافظة.
وتم تدريب القابلات على الولادة الطبيعية والقيصرية، وكيفية التعامل مع المشاكل التي قد تحدث أثناء التوليد، بالإضافة إلى تدريبهنّ على الإسعافات الأولية المنقذة لحياة الأمهات لخدمة المناطق البعيدة عن المستشفيات.
يأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتحسين صحة الأمهات والمواليد، والرفع من إمكانيات القطاع الصحي في اليمن.
من جهة أخرى وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 520 سلة غذائية في مدن: قويتا، كلبري، فقي أيوب، جبو جبو، بإقليم توجدير بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 3.110 أفراد.
جاء ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم.
على صعيد آخر، سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 25 طنًّا من التمور هدية المملكة لجمهورية غينيا الاستوائية، بحضور رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في غينيا الاستوائية، عيسى ساني ايفينا، ونائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خوان زكريا اوندو، وإمام وخطيب المسجد المركزي وعضو في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمكلف بالحج والعمرة، الشيخ إبراهيم خليل فرناندس، وذلك في الجامع المركزي بالعاصمة مالابو.
وتأتي هذه الهدية من التمور ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المجالات.