بالتعاون مع اليونيسيف.. "إغاثي الملك سلمان" يدرب 20 قابلة في اليمن

على صعيد آخر، سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 25 طنًّا من التمور هدية المملكة لجمهورية غينيا الاستوائية، بحضور رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في غينيا الاستوائية، عيسى ساني ايفينا، ونائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خوان زكريا اوندو، وإمام وخطيب المسجد المركزي وعضو في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمكلف بالحج والعمرة، الشيخ إبراهيم خليل فرناندس، وذلك في الجامع المركزي بالعاصمة مالابو.