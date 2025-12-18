اعتبارًا من 18 مارس.. طيران ناس يستأنف رحلاته المباشرة بين الرياض وأنطاكيا التركية

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، استئناف رحلاته المباشرة بين الرياض ومدينة أنطاكيا التركية، عاصمة محافظة هاتاي جنوب تركيا، اعتبارًا من 18 مارس 2026.
وسيسهم استئناف الرحلات الجوية بين الرياض وأنطاكيا في تعزيز شبكة طيران ناس المتنامية التي تربط السعودية بتركيا. فمنذ إطلاق أولى رحلاته من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى إسطنبول عام 2008، عزز طيران ناس عملياته بين البلدين عبر مراكز عملياته المختلفة، حيث يربط الرياض وجدة والمدينة المنورة بإسطنبول، إضافة إلى وجهات موسمية أخرى في تركيا تشمل طرابزون وبودروم وأنطاليا وريزا.
ويأتي هذا التوسع في إطار خطة طيران ناس الاستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار "نربط العالم بالمملكة"، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني، لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من الإسهام في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية، واستيعاب 330 مليون مسافر، واستضافة 150 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، إلى جانب أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.
وأوضح أن حجز الرحلات متاح عبر جميع قنوات الحجز، من خلال الموقع الإلكتروني www.flynas.com، أو تطبيق طيران ناس للهواتف المحمولة، أو مركز الاتصال على الرقم (920001234)، أو عبر وكلاء السفر.