اعتبارًا من 18 مارس.. طيران ناس يستأنف رحلاته المباشرة بين الرياض وأنطاكيا التركية

ويأتي هذا التوسع في إطار خطة طيران ناس الاستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار "نربط العالم بالمملكة"، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني، لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من الإسهام في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية، واستيعاب 330 مليون مسافر، واستضافة 150 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، إلى جانب أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.