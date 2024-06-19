"المسند": مُقبلون على مرحلة حرجة حراريًّا وطقسيًّا.. وموجة الحر يبدأ تأثيرها بعد 21 يونيو

كشف ‏الخبير المناخي الدكتور عبدالله المسند أن موجة الحر ستبدأ بعد يومين من الآن، مشيرًا إلى أن موجات الحر معتادة في وسط يونيو وأن العالم متجه للارتفاع المتوالي في درجات الحرارة ومقبلون على مرحلة حرجة حراريًا ينبغي علينا التعايش معها في كل جوانب حياتنا.