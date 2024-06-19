"المسند": مُقبلون على مرحلة حرجة حراريًّا وطقسيًّا.. وموجة الحر يبدأ تأثيرها بعد 21 يونيو

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"المسند": مُقبلون على مرحلة حرجة حراريًّا وطقسيًّا.. وموجة الحر يبدأ تأثيرها بعد 21 يونيو
أشار إلى أن الثوب والغترة البيضاء هما الأنسب لفصل الصيف ناصحًا بارتدائهما
كشف الخبير المناخي الدكتور عبدالله المسند أن موجة الحر ستبدأ بعد يومين من الآن، مشيرًا إلى أن موجات الحر معتادة في وسط يونيو وأن العالم متجه للارتفاع المتوالي في درجات الحرارة ومقبلون على مرحلة حرجة حراريًا ينبغي علينا التعايش معها في كل جوانب حياتنا.
وتفصيلاً؛ نصح الخبير المناخي الدكتور عبدالله المسند بأن الثوب والغترة البيضاء هما الأنسب لفصل الصيف خصوصًا لمن يعمل تحت أشعة الشمس.
وأضاف للعربية "أهيب بكل العالم أن يتساءلوا كيف نتعايش مع هذه المرحلة الحرجة طقسيًا وحراريًا في إعادة صياغة حياتنا ابتداءً من اللبس واللون وعمارة المباني وأنواع السيارات والطرق والتشجير والتخضير.