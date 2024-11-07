"ابن عياف" يلتقي المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

من جانبها، أعربت أناكلوديا روسباخ عن تقديرها لما حظي به هذا المنتدى من اهتمام لدى المملكة، والذي تمثل بحجم وتنوع العروض المميز تحت سقف جناح المملكة، وأشادت بما تعمل عليه المملكة من مبادرات ومشاريع حضرية مميزة.