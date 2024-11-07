"ابن عياف" يلتقي المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

التقى الأمير الدكتور فيصل بن عياف، أمين منطقة الرياض ورئيس الوفد السعودي المشارك في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر WUF12 بالقاهرة، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أناكلوديا روسباخ، وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كينيا خالد السلمان المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في نيروبي وأعضاء الوفد السعودي المشارك في المنتدى الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد البكر، ووكيل وزارة البلديات والإسكان للتخطيط الحضري والأراضي المهندس فهد المطلق ورئيس المعهد العربي لإنماء المدن الدكتور أنس المغيري.
وتناول اللقاء مناقشة توجهات تطبيق مفاهيم استدامة المدن، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل منظمة الأمم المتحدة والدولة المستضيفة لإنجاح أعمال هذا المنتدى الهام وما تناوله من قضايا مهمه تعنى بتطوير منهجيات وممارسات التخطيط الحضري وتنمية المدن في ظل المتغيرات المتسارعة.
من جانبها، أعربت أناكلوديا روسباخ عن تقديرها لما حظي به هذا المنتدى من اهتمام لدى المملكة، والذي تمثل بحجم وتنوع العروض المميز تحت سقف جناح المملكة، وأشادت بما تعمل عليه المملكة من مبادرات ومشاريع حضرية مميزة.
وكان للوفد السعودي عدد كبير من المشاركات الفاعلة في ورش العمل والفعاليات المصاحبة للمنتدى، كما سجل الجناح السعودي أعلى نسبة للزيارات بمعدل 35 الف زائر يومياً.