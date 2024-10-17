مغامرات شتوية في الرياض.. فعاليات تناسب كل الأعمار

ويأتي إطلاق تقويم فعاليات (شتاء السعودية) ضمن برنامج شتاء السعودية؛ والمتضمن أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز، كما يتضمن التقويم عددًا من المواسم والفعاليات المميزة المقرر إقامتها في سبع وجهات (الرياض، وجدة، والعلا، والبحر الأحمر، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وحائل).