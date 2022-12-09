توجيه الأبناء للرياضة لا يكفي لإنقاص وزنهم.. "الأغا" يرسل تنبيهًا للآباء!

وأشار "الأغا" إلى أنه يمكن تجنب الإصابة بالسمنة عند الأطفال عن طريق اتباع نظام غذائي صحي، والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، كالمأكولات السريعة التي يتناولها الأطفال، والابتعاد عن تناول الحلويات والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، وتناول الفواكه والخضراوات بنسبة عالية على مدار اليوم، والتقليل من الجلوس أمام شاشات التلفاز والحاسوب على مدار اليوم، ومن المهم الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، والتي تقلل من السمنة وتساعد على الحفاظ على الجسم من التعرض إليها.