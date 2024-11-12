ظاهرة ساحرة ونادرة في السعودية.. "الهالة النارية" كما يبلورها "المسند": هنا تتكرر!

وأضاف: "هذه الظاهرة نادرةٌ في مناطق السعودية؛ ولكن تتكرر في سحب جبال السروات بشكل أكثر نسبيًّا، وغالبًا ما تُعتبر مشهدًا طبيعيًّا ساحرًا وفاتنًا".