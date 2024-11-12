ظاهرة ساحرة ونادرة في السعودية.. "الهالة النارية" كما يبلورها "المسند": هنا تتكرر!

عرّف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، بظاهرة "الهالة النارية أو قوس قزح السحابي"؛ مشيرًا إلى أنها تنتج عن تشتت وانعكاس ضوء الشمس على جزيئات الجليد الدقيقة الموجودة في السحب العالية خاصة أطراف قمة السحابة.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هذا النتاج يقوم بعمل المنشور وكسر وتشتيت الضوء؛ مما يؤدي إلى تشكيل الألوان المتعددة بطريقة مشابهة لقوس قزح.
وأضاف: "هذه الظاهرة نادرةٌ في مناطق السعودية؛ ولكن تتكرر في سحب جبال السروات بشكل أكثر نسبيًّا، وغالبًا ما تُعتبر مشهدًا طبيعيًّا ساحرًا وفاتنًا".