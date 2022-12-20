القضاء الإداري يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم

وأوضح أمين مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أن المجلس وافق على تعيين وترقية 64 قاضيًا بمختلف الدرجات القضائية، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، كما ناقش عددًا من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، واتّخذ عددًا من القرارات بشأنها.