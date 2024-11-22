"المرور السري" تضبط مخالفات الدرّاجات النارية لتعزيز السلامة العامة

تواصل دوريات المرور السري جهودها المكثّفة لضبط المخالفات المرورية التي تؤثر في السلامة العامة، مع التركيز على مخالفات سائقي الدرّاجات النارية، مثل السير دون لوحات تعريفية، وعدم ارتداء الخوذة الواقية للرأس، وقطع الإشارة المرورية.
وأكّدت إدارة المرور، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطتها للحد من السلوكيات المرورية المخالفة التي تعرّض حياة السائقين والمارة للخطر، مشيرة إلى أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات يعد من أبرز العوامل التي تُسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وفي إطار هذه الجهود، شارك حساب "سناب الداخلية" الرسمي، لقطات توثّق عمل رجال المرور السري أثناء أداء مهامهم، مما يعكس الاحترافية والحرص على تطبيق الأنظمة بحزم وعدالة.
وأبرزت المقاطع حالات رصد وضبط مخالفات متنوّعة، مع توجيه نصائح للسائقين بأهمية الالتزام بالقوانين المرورية لسلامتهم وسلامة الآخرين.
ودعت الإدارة مستخدمي الطريق كافة إلى التعاون مع رجال المرور والالتزام بالقواعد المرورية، مؤكدة أن السلامة العامة مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع.