"المرور السري" تضبط مخالفات الدرّاجات النارية لتعزيز السلامة العامة

وأكّدت إدارة المرور، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطتها للحد من السلوكيات المرورية المخالفة التي تعرّض حياة السائقين والمارة للخطر، مشيرة إلى أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات يعد من أبرز العوامل التي تُسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.