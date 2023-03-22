عن طريق "نما".. "البيئة" تحدد آلية الحصول على خدمات العمالة الزراعية المؤقتة

وأفادت الوزارة بأن بوابة "نما" تتيح تقديم الخدمات الخاصة بالعمالة الزراعية بشكل إلكتروني لجميع الأنشطة التابعة لقطاعات البيئة والمياه والزراعة دون الحاجة لمراجعة فروع ومكاتب الوزارة، مبينةً أنه تم إطلاق هذه الخدمة مطلع العام الماضي في تاريخ 2/ 1/ 2022م لخدمة مستفيدي القطاع الزراعي بجميع الأنشطة التي تأتي تحت مظلة الوزارة؛ بهدف الحصول على العمالة المناسبة في المواسم الزراعية، وإتاحة خدمة طلب العمالة المؤقتة خلال فترة الحصاد دون تقيد الدائم، والمساعدة على توفير الوقت وتسهيل تنفيذ الطلب على المستفيد.