"الجبير " يلتقي رئيس وزراء توفالو ويستعرض العلاقات الثنائية بين البلدين

‏‎وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى استعراض جهود ومبادرات المملكة للحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي، كما جرى مناقشة عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.