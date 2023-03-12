"الجبير " يلتقي رئيس وزراء توفالو ويستعرض العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل رئيس وزراء توفالو السيد كاسيا ناتونو، في الرياض اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال زيارة دولته الرسمية للمملكة.
ونقل الجبير خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، والتمنيات لحكومة وشعب توفالو دوام الاستقرار والتقدم والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى استعراض جهود ومبادرات المملكة للحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي، كما جرى مناقشة عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.