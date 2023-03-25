أوقات منع الشاحنات بالرياض والدمام والظهران والخُبر وجدة في رمضان تعلنها "المرور"

وأشارت إلى أنه يمنع دخول الشاحنات في محافظة جدة من الأحد حتى الخميس من الـ (9) صباحاً حتى الـ (7) مساءً، ومن الـ (9) مساءً حتى الـ (1) صباحاً، عدا الخميس حتى الـ (3) صباحاً، وفي أيام العطل يمنع دخولها من الـ (4) مساءً حتى الـ (7) مساءً، ومن الـ (9) مساءً حتى الـ (3) صباحاً، عدا السبت حتى الـ (1) صباحاً، وتُستثنى من المنع وايتات المياه (التحلية) وضواغط النظافة.ُ