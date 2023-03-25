أوقات منع الشاحنات بالرياض والدمام والظهران والخُبر وجدة في رمضان تعلنها "المرور"

أعلنت الإدارة العامة للمرور أوقات منع دخول الشاحنات في مدن الرياض والدمام والظهران ومحافظة الخُبر ومحافظة جدة خلال شهر رمضان المبارك، داعية إلى التقيد بالأوقات المحددة لسلامة الجميع.
وأضافت أنه يمنع دخول الشاحنات في مدينة الرياض خلال شهر رمضان المبارك من الأحد حتى الخميس من الساعة (8) صباحاً حتى (2) صباحاً، والخدمات من (8) صباحاً حتى (12) ظهراً ومن (3) مساءً حتى (6) مساءً.
وفي عطلة نهاية الأسبوع يمنع دخول الشاحنات من (4) مساءً حتى (8) صباحاً، والخدمات من (4) مساءً حتى (6) مساءً ومن (9) مساءً حتى (1) صباحاً، فيما يمنع دخولها على امتداد طريق مكة (خريص) ما بين مخرج 13 حتى السفارات شرقاً وغرباً، وطريق الملك فهد من مخرج 4 حتى ميدان الجزائر (ديراب) شمالاً وجنوباً.
وأشارت إلى أنه يمنع دخول الشاحنات في محافظة جدة من الأحد حتى الخميس من الـ (9) صباحاً حتى الـ (7) مساءً، ومن الـ (9) مساءً حتى الـ (1) صباحاً، عدا الخميس حتى الـ (3) صباحاً، وفي أيام العطل يمنع دخولها من الـ (4) مساءً حتى الـ (7) مساءً، ومن الـ (9) مساءً حتى الـ (3) صباحاً، عدا السبت حتى الـ (1) صباحاً، وتُستثنى من المنع وايتات المياه (التحلية) وضواغط النظافة.ُ
وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن أوقات منع دخول الشاحنات خلال شهر رمضان المبارك في الدمام والظهران والخبر تبدأ من الساعة الـ (9) صباحاً حتى الـ (11) صباحاً، ومن الـ (3) مساءً حتى الـ (6) مساءً، ومن الـ (9) مساءً حتى الـ (12) مساءً.