منصة "ليرن" تطلق النسخة الثانية من مؤتمر LEARN لترسيخ التعلم المستمر كركيزة لبناء القدرات الوطنية

ويشارك الدكتور أنس بوهلال، أخصائي برامج التعليم العالي والتدريب التقني والمهني في المكتب الإقليمي لدول الخليج واليمن باليونسكو، في جلسة بعنوان «ما بعد الشهادات: توسيع نطاق التعلم القائم على المهارات لدفع الجاهزية الوطنية»، مؤكدًا أهمية بناء نماذج تعليم مرنة تواكب حاجات السوق، فيما يناقش الأستاذ عبدالله الدحلان، مدير عام المهارات المستقبلية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، محور «من التعلم إلى الناتج المحلي: كيف تقود المهارات النمو الاقتصادي وأهداف المجتمع الذكي»، موضحًا أثر المهارة في تحريك المؤشرات التنموية، بينما يطرح الأستاذ عبدالله المالكي الرئيس التنفيذي لشركة طروق والمستشار الثقافي في الجمعية السعودية للمحافظة على التراث (SHPS)، رؤيته حول «دور الشراكات الوطنية في تحقيق أهداف التعليم ضمن رؤية 2030»، مركّزًا على دور التكامل المؤسسي في إنجاح المبادرات التعليمية