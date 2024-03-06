فيديو.. "وزير العدل": المملكة من أسرع الدول في تنفيذ أحكام المحكّمين

أوضح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن الطعن على حكم التحكيم أمام المحاكم السعودية ليس له إلا طريق البطلان؛ موضحًا أن ذلك لأن محكمة الاستئناف تنظر الطعن على حكم التحكيم كمحكمة قانون فقط، ولا تدخل في الموضوع بأي صورة كانت، وهذا أثّر في سرعة تنفيذ أحكام المحكمين المحليين أو من الخارج، وكذلك الدقة والتأييد لمخرجات التحكيم.