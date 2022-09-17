البحث عن "أربعيني" غادر منزله لجهة مجهولة شمال عفيف

وقال ابنه "نايف" لـ"سبق" إن والده نواف بن عتيق، يبلغ من العمر 45 عاماً، مفقود من صباح الأحد 1444/2/15، حيث خرج من منزلهم مستقلاً مركبته نوع "نيسان بيك آب" غمارتين، ولم يخبر أحداً عن وجهته أو أين سيذهب، ولم يكن يعاني من أي مشاكل صحية، وتم إبلاغ الجهات المختصة ولازال البحث مستمراً.