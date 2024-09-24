مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يُنقذ "ستينيًّا" مصابًا بجلطة قلبية حادة بالشريان التاجي خلال "72" دقيقة

وقال الدكتور "الشلاش": إن المراجع وصل المستشفى وهو يشكو من آلام حادة في منطقة الصدر، مع تباطؤ شديد بضربات القلب، فتمّ على الفور إخضاعه لفحوصات طبية دقيقة؛ أبرزها تخطيط القلب والتحاليل المخبرية. وقد بينت النتائج أن المراجع مصاب بجلطة قلبية حادة، وانسداد كامل في الشريان التاجي الأيمن، وهو الأمر الذي فسر الأعراض التي لحقت به، مؤكدًا على أن الفريق الطبي قرر سرعة التدخل الجراحي لإنقاذ حياة المراجع؛ حيث تم نقله على الفور إلى مختبر القسطرة القلبية.