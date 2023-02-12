"الرويشد" تدشن "جسفت الخرج" لتطوير العمل الفني وتشجيع المبدعين

دشّن رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت"، الدكتورة منال عبدالكريم الرويشد، مقرّ الجمعية فرع الخرج كأحد الفروع المعتمدة؛ للعمل على تحقيق وتطوير العمل الفني وتشجيع المبدعين وتنمية الوعي الفني والإبداعي لدى المجتمع المحلي بالمحافظة وما جاورها، وتنظيم العمل وفق إطار مؤسسي.
كما افتتح المعرض المصاحب في برج محافظة الخرج، وذلك بحضور عدد كبير من الزوار والإعلاميين وشركاء النجاح والمهتمين في مجال الفنون البصرية.
شارك في المعرض ٣٣ عملًا فنيًّا يمثل عددًا من المدارس التشكيلية ويبرز جمالياتها، إضافة للصور الفوتوغرافية.
وأوضح مدير الجمعية عبيد البراك أن التدشين والمعرض يشكّل انطلاقة محفزة تتواكب مع رؤية المملكة الرائدة في دعم المجال الفني بمختلف اتجاهاته.
وأضاف أن من أهم أهداف جسفت الخرج: "إبراز ما لدينا من مواهب فنية" داعيًا جميع الفنانين إلي استثمار الفن التشكيلي ليكون محققًا لأهداف رؤية ٢٠٣٠ بمختلف المجالات.
وأردف: "كرنفال اليوم يتّصف بجذب المهتمين والممارسين والمتذوقين للفنون التشكيلية من المحافظة وخارجها".
كما قدّم شكره وتقديره للأمير فهد بن محمد بن سعد آل سعود محافظ الخرج، على دعمه وتشجيعه للمبدعين وللفنانين بالمحافظة، وللدكتورة منال الرويشد للمتابعة بشكل مستمر لإنجاح العمل، ولشركاء النجاح الداعمين ودورهم الذي أسهم في إنجاح العمل وتحقيق أولى خطوات النجاح بتدشين المقر والمعرض الفني المصاحب. والشكر موصول لفرق العمل كافة وأعضاء الجمعية والفنانين المشاركين الذي يسعون لتحقيق العمل وفق أسسه الفنية، وكذلك بالمجال الإداري.
يذكر أن المعرض يتخلّله عدد من الورش التفاعلية واستقبال الزوار، ويستمرّ لمدة خمسة أيام من 11- 15/ 2/ 2023 من الساعة الرابعة عصرًا إلى التاسعة مساءً.