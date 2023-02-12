"الرويشد" تدشن "جسفت الخرج" لتطوير العمل الفني وتشجيع المبدعين

‏كما قدّم شكره وتقديره للأمير فهد بن محمد بن سعد آل سعود محافظ الخرج، على دعمه وتشجيعه للمبدعين وللفنانين بالمحافظة، وللدكتورة منال الرويشد للمتابعة بشكل مستمر لإنجاح العمل، ولشركاء النجاح الداعمين ودورهم الذي أسهم في إنجاح العمل وتحقيق أولى خطوات النجاح بتدشين المقر والمعرض الفني المصاحب. والشكر موصول لفرق العمل كافة وأعضاء الجمعية والفنانين المشاركين الذي يسعون لتحقيق العمل وفق أسسه الفنية، وكذلك بالمجال الإداري.