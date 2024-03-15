الفائزون بجائزة الملك سلمان للقرآن: المنافسة كانت قوية لوجود متسابقين مميزين

وثمّن الجهود العظيمة التي تبذل في هذه المسابقة القرآنية المباركة، مشيرًا إلى أن أجواء المنافسة كانت تنافساً شريفاً على مائدة القرآن الكريم، وعبر عن شكره لأسرته وأساتذته الذين كانوا سنداً ودعماً له في مسيرته القرآنية منذ الصغر.