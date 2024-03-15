الفائزون بجائزة الملك سلمان للقرآن: المنافسة كانت قوية لوجود متسابقين مميزين

أعرب الفائزون بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القُرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الخامسة والعشرين، عن سعادتهم وفخرهم بهذا الإنجاز والتتويج، مؤكدين لـ"سبق" أن المنافسة كانت قوية، لوجود متسابقين من مختلف مناطق المملكة مميزين، ولجنة محكمين رفيعي المستوى من أعضاء أساتذة الجامعات في المملكة.
وقدم الفائزون عظيم شكرهم وتقديرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة على رعايتها القرآن الكريم وأهله.
وفي التفاصيل، عبّر الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول (القراءات) بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم، المتسابق فيصل بن محمد بن صالح المنيعي، عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز والتتويج بلقب جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن البالغ قيمتها (400 ألف).
وثمّن الجهود العظيمة التي تبذل في هذه المسابقة القرآنية المباركة، مشيرًا إلى أن أجواء المنافسة كانت تنافساً شريفاً على مائدة القرآن الكريم، وعبر عن شكره لأسرته وأساتذته الذين كانوا سنداً ودعماً له في مسيرته القرآنية منذ الصغر.
من جانبه بارك أسيّد فتنتي الفائز بالمركز الخامس في الفرع الخامس، والذي يدرس بالقسم العلمي بالمرحلة الثانوية للمشاركين والمتسابقين الفائزين، المشاركة في هذه المسابقة القرآنية التي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، واصفًا تأثير القرآن الكريم بالبركة في جميع جوانبه حياته ودراسته.
واستعرض فيديو خلال الحفل مشاعر المتسابقين الذين يدرسون في عدد من التخصصات العلمية والهندسية والتقنية والطبية أكدوا فيها تنافسهم في خدمة الوطن.
ونصح الفائز بالمركز الثالث بالفرع الثاني محمد العقييبي، والمتخصص بالهندسة الكيميائية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بأن يحرص المسلم بأن يكون له ورد يومياً بعد صلاة الفجر، لينال بركة القرآن الكريم طيلة يومه، مؤكدًا تأثير حفظ القرآن الكريم الإيجابي على حياته ودراسته العلمية .
وشارك في التصفيات النهائية والتي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال الفترة 24 ــ 29 شعبان 125 متسابقاً ومتسابقة تأهلوا إلى هذه المرحلة من أصل أكثر من (3000) ممن شاركوا في التصفيات الأولية من مختلف مناطق المملكة في فروع المسابقة الستة.
وكان الفرع الأول هو فرع القراءات بحفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير "رواية ودراية"، والفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم، والثالث: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، والرابع: حفظ عشرين جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الخامس: حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والفرع السادس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.
وتجاوزت قيمة الجوائز للمسابقة بأكثر من 7 ملايين ريال وزّعت على الفائزين والفائزات في فروع المسابقة الستة.