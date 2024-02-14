محليات

"المالية" تعلن النتائج الفعلية لميزانية 2023.. الإيرادات 1.212 تريليون ريال والنفقات 1.293 تريليون ريال

"المالية" تعلن النتائج الفعلية لميزانية 2023.. الإيرادات 1.212 تريليون ريال والنفقات 1.293 تريليون ريال

أصدرت وزارة المالية النتائج الفعلية للميزانية للعام 2023 كاشفةً أن إجمالي الإيرادات الفعلية لميزانية الدولة 2023 بلغ 1.212 تريليون ريال.

وقالت وزارة المالية: 1.293 تريليون ريال إجمالي النفقات الفعلية لميزانية الدولة 2023.

وتابعت: 80.946 مليار ريال عجز الميزانية الفعلي خلال العام 2023.

وجاءت الأرقام التي أعلنتها "المالية" اليوم كالتالي:

- 457,728 مليار ريال الإيرادات غير النفطية الفعلية لميزانية 2023 بقفزة 11% عن الإيرادات غير النفطية في 2022.

- 754,562 مليار ريال إجمالي الإيرادات النفطية الفعلية لميزانية 2023.

- 13 % ارتفاع الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية خلال العام 2023.

وزارة المالية
ميزانية 2023

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org