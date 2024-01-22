توثيق عقود الموظفين أولهما.. "مكافحة التستر": معياران مهمان لامتثال المنشآت بقواعد السوق

يُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري؛ هو برنامج أطلقته وزارة التجارة والاستثمار ضمن برنامج التحول الوطني؛ للقضاء على التستر التجاري والحد من انتشار الغش التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية مع الوزارة في تطبيق البرنامج؛ من بينها وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.