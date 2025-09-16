أرض الباحة .. هنا مَكْمنٌ لمعادن نفيسة تقدر قيمتها بـ285 مليار ريال

يُشار إلى أن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، يزور منطقة الباحة اليوم الثلاثاء، حيث يعقد اجتماعًا مع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ويدشّن سموّه عددًا من المشروعات الصناعية، كما تشمل الزيارة جولة ميدانية في المدينة الصناعية الأولى، ولقاءً مع المستثمرين في غرفة الباحة، إضافةً إلى لقاءٍ مع طلاب جامعة الباحة لمناقشة دور الشباب في دعم القطاع الصناعي والتعديني.