جامعة طيبة تعلن موعد الترشيح للقبول لمرحلة البكالوريوس والدبلوم لعام 1446هـ

ونوهت الجامعة بأنه لا يمكن التعديل على البيانات الأكاديمية بعد إغلاق بوابة الترشيح و يتحمل الطالب كامل المسؤولية عن صحة البيانات و متابعة توجيهات وإجراءات القبول من خلال ما يتم نشره على بوابة القبول الإلكتروني و رسائل الجوال والبريد الإلكتروني للمتقدم.