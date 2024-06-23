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جامعة طيبة تعلن موعد الترشيح للقبول لمرحلة البكالوريوس والدبلوم لعام 1446هـ

استقبال طلبات الراغبين بالالتحاق عبر نظام القبول الإلكتروني
جامعة طيبة تعلن موعد الترشيح للقبول لمرحلة البكالوريوس والدبلوم لعام 1446هـ

أعلنت جامعة طيبة عن موعد فتح باب الترشيح للقبول للسعوديين وللمنح الداخلية على برامج مرحلة البكالوريوس والدبلوم في الجامعة وفروعها للعام الجامعي 1446هـ، وذلك عبر موقع الجامعة اعتباراً من يوم الثلاثاء 19-12-1445هـ للطالبات والمنح الداخلية والخميس 21-12-1445هـ للطلاب، ويستمر حتى نهاية يوم الخميس 28-12-1445هـ

وأوضحت الجامعة أنه سيتم استقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بالجامعة عبر نظام القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات وسيكون القبول لهذا العام موحداً في الجامعة وفروعها ومتاح لجميع مناطق المملكة.

وأكدت على أهمية الاطلاع على البرامج المتاحة وشروط الترشيح للقبول والإجراءات المتبعة والمواعيد المهمة من خلال دليل الالتحاق على موقع الجامعة الإلكتروني.

ونوهت الجامعة بأنه لا يمكن التعديل على البيانات الأكاديمية بعد إغلاق بوابة الترشيح و يتحمل الطالب كامل المسؤولية عن صحة البيانات و متابعة توجيهات وإجراءات القبول من خلال ما يتم نشره على بوابة القبول الإلكتروني و رسائل الجوال والبريد الإلكتروني للمتقدم.

جامعة طيبة

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