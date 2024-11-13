صورة "بنات القاتل" ألانت القلوب.. أسرة أبو فراكه العطوي تعفو عن قاتل أخيهم لوجه الله

هذا الموقف العظيم لاقى إشادة واسعة من المجتمع، حيث اعتبره الكثيرون نموذجًا مشرفًا للتسامح الإنساني الذي يجسد تعاليم الدين الإسلامي وقيمه النبيلة، فقد قدمت أسرة أبو فراكه العطوي درسًا خالدًا في الرحمة والعفو، مؤكدين أن الصفح هو أعظم درجات القوة والإنسانية.