"القيادة" تهنئ أمير قطر بذكرى اليوم الوطني لبلاده.. وخادم الحرمين يشيد بتميز العلاقات الأخوية بين البلدين

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، مماثلة بهذه المناسبة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني .