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"القيادة" تهنئ أمير قطر بذكرى اليوم الوطني لبلاده.. وخادم الحرمين يشيد بتميز العلاقات الأخوية بين البلدين

"ولي العهد" عبر للشيخ تميم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات والمزيد من التقدم والازدهار للشعب الشقيق
"القيادة" تهنئ أمير قطر بذكرى اليوم الوطني لبلاده.. وخادم الحرمين يشيد بتميز العلاقات الأخوية بين البلدين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، مماثلة بهذه المناسبة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني .

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

محمد بن سلمان
خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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