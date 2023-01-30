"حساب المواطن‏": التحقق من وجود عقد إيجار سار يتم عبر "إيجار" دون الحاجة لإرفاقه

وأضاف البرنامج في ردّه على استفسار أحد المتابعين لحسابه على تويتر (خدمة المستفيدين)، حول توثيق عقد الإيجار في منصة "إيجار"، ورفع العقد الجديد عن طريق حساب المواطن وظهور عبارة "أن الرفع سيكون تلقائياً من منصة إيجار"، بأنه: "‎في حال شارف المستند المرفق على الانتهاء لابد من التوجه إلى البوابة الإلكترونية "إدارة المرفقات"، واختيار نوع المرفق "عقد إلكتروني موحد من شبكة إيجار"، ثم الضغط على أيقونة "حفظ"، وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه".