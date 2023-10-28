"منشآت" تستأنف جولةَ التجارة الإلكترونية في الأحساء.. الاثنين المقبل

وستتضمّن فعالياتُ الجولة كلمةً من مجلس التجارة الإلكترونية، إلى جانب جلسة حوارية بعنوان "تطوير البيئة الممكنة لتنمية التجارة الإلكترونية في المملكة"؛ للحديث عن أهمية التجارة الإلكترونية في مختلف القطاعات الحكومية لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسّطة، وأبرز التحديات التي تواجههم، مع استعراض الحلول المقدّمة للتغلّب عليها.