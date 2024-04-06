"العيد في الباحة".. 60 فعالية بأكثر من 135 منتزهًا وحديقةً

كما أكّد أمين منطقة الباحة أن الفرق الميدانية من مشرفي وموظفي أمانة منطقة الباحة يقومون بالعمل وفق دوريات طوال أيام إجازة العيد؛ حيث سيتمّ تكثيف أعمال الرقابة الصحية الدورية على المنشآت الغذائية كالمطاعم والمطابخ ونقاط الذبح، والمحالّ التجارية ومحالّ الحلويات وصالونات الحلاقة، ومضاعفة الجهود في أعمال النظافة والإصحاح البيئي؛ من خلال حضور فرق وعمال النظافة في الحدائق والمنتزهات والأماكن العامة على مدار الساعة، كما تمّ تفعيل قنوات العمل التطوعي وإتاحة الفرص للمتطوعين لتسجيل ساعات معتمدة للتعاون مع الأمانة في الإرشاد والتوجيه والتوعية والتثقيف والمشاركة والإشراف على بعض الفعاليات والمهرجانات، مهيبًا بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.