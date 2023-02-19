"آل شملان": الشعب السعودي مسرورٌ بيوم التأسيس لأنه يعلم أنه يمثل الاتصال المباشر بين التاريخ والواقع

وأشار "آل شملان" إلى أن وطننا وهو يحيي ذكرى تأسيسه بعد مرور أكثر من ثلاثة قرون يعيش في معركة مع المستقبل؛ فلقد وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظهما الله ـ لمحات بارزة في الرؤية السعودية 2030 سيرًا على نهج المؤسسين ـ رحمهم الله ـ لصناعة المستقبل من أجل الأجيال القادمة، من خلال التغيير الشامل، والتحرك بشكل كامل في المنظومات الإدارية للعمل، تمنح تحقيق تحولات كبرى في مجال العمل الحكومي في وطننا الحبيب، واقتصاده وتجارته، وقطاعاته كافة، وتوسيع خارطة إنجازاته، والارتقاء بمكانته على المستوى الدولي في مسار الاقتصاد والتنمية، وإبراز القيمة والأثر من شراكاته العالمية، وموقعه الاستراتيجي، إضافة إلى تمكين المرأة والشباب، وتحسين جودة الحياة للجميع.