ارتفاع قيمة عمليات نقاط البيع إلى 12 مليار ريال في الأسبوع الثالث من أغسطس

ومن بين القطاعات الأخرى، تَصدر قطاع محطات الوقود المرتبة السادسة بـ13.41 مليون عملية بقيمة 729.22 مليون ريال، يليه قطاع النقل في المرتبة السابعة بـ2.45 مليون عملية بقيمة 685.4 مليون ريال. وحل قطاع الصحة في المركز الثامن بعدد 6.78 ملايين عملية بقيمة 683.76 مليون ريال. وفي المرتبة التاسعة جاء قطاع مواد التشييد والبناء بـ1.3 مليون عملية بقيمة 315 مليون ريال؛ بينما جاء قطاع الترفيه والثقافة في المرتبة العاشرة بعدد 2.3 مليون عملية بقيمة 305.51 ملايين ريال، واحتل قطاع الفنادق المرتبة الحادية عشرة بعدد 741.000 عملية بقيمة 272.28 مليون ريال. في حين جاء قطاع الأثاث في المرتبة الثانية عشرة بواقع 1.06 مليون عملية بقيمة 263.8 مليون ريال، وحل في المرتبة الثالثة عشرة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بـ1.058.000 مليون عملية بقيمة 219.63 مليون ريال، وجاء في المرتبة الرابعة عشرة قطاع المجوهرات بـ192.000 مليون عملية بقيمة 185.71 مليون ريال، وحل في المرتبة الخامسة عشرة قطاع المنافع العامة بـ1.44 مليون عملية بقيمة 105.34 ملايين ريال، وجاء في المرتبة السادسة عشرة قطاع الاتصالات بـ647.000 مليون عملية بقيمة 84.66 مليون ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 25.51 مليون عملية بقيمة 1.89 مليار ريال.