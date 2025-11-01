جوالو محمية نفوذ العريق ينقذون شابين علقت مركبتهما في منطقة وعرة

وأكد المركز أن فرق الجوالين تعمل على مدار الساعة في مختلف المحميات لرصد أي حالات طارئة والتعامل معها بسرعة وكفاءة، ضمن مبادراته المستمرة تحت شعار "بحياتها نحيا" التي تهدف إلى صون الحياة الفطرية وحماية الإنسان والطبيعة معًا.