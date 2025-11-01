جوالو محمية نفوذ العريق ينقذون شابين علقت مركبتهما في منطقة وعرة

تمكن فريق من الجوالين في محمية نفوذ العريق التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من إنقاذ شابين علقت مركبتهما بالكثبان الرملية داخل منطقة وعرة، وذلك بعد تلقي بلاغ يفيد بدخول مركبة إلى منطقة يصعب الوصول إليها.
وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" أن فريق الجوالين باشر الموقع فور تلقي البلاغ، وتتبع أثر المركبة حتى تمكن من تحديد موقعها وإخراج الشابين بسلام.
ويأتي هذا التدخل في إطار جهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في حماية الزوار والمحافظة على سلامتهم داخل المحميات الطبيعية، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالتعليمات الخاصة بالمناطق المحمية لضمان عدم تعريض الأرواح أو البيئة لأي مخاطر.
وأكد المركز أن فرق الجوالين تعمل على مدار الساعة في مختلف المحميات لرصد أي حالات طارئة والتعامل معها بسرعة وكفاءة، ضمن مبادراته المستمرة تحت شعار "بحياتها نحيا" التي تهدف إلى صون الحياة الفطرية وحماية الإنسان والطبيعة معًا.