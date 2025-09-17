40 طبيبا محليا ودوليا يبحثون أحدث طرق تشخيص وعلاج أمراض الدم

وأشارت الدكتورة انشراح برناوي أن الجلسات العلمية وورش العمل بالمؤتمر ستلقي الضوء على عدة موضوعات مهمة أبرزها أكثر أمراض الدم الأكثر شيوعا سواء الوراثية أو الحميدة مثل فقر الدم المنجلي وأنيميا البحر المتوسط ، بالإضافة إلى أسباب حدوث " خثرات الدم " ونزف الدم ، كما ستبحث الجلسات أمراض الدم المصاحبة للحوامل ، إضافة إلى مناقشة زراعة النخاع الغير ذاتية ومدى استفادة مرضى أمراض الدم الحميدة منها ، مؤكدة بأنه سيتم التطرق خلال ورش العمل إلى تطورات العلاج الجيني حديثا واستفادة مرضى فقر الدم المنجلي وأنيميا البحر المتوسط من النوع عالي الخطورة .