لتحقيق بيئة تقنية رقمية آمنة.. "سدايا" توقّع مذكرة تفاهم مع "هيئة البحر الأحمر"

وشملت أوجه المذكرة تعزيز التعاون بين الطرفين لتحقيق التكامل الحكومي، والالتزام بمعايير الأمن السيبراني لبيئة تقنية رقمية آمنة، والتعاون حول توفير خدمات السحابة الحكومية (ديم) للهيئة للاستفادة من الخدمات المقدمة فيها، وتعزيز البنية التحتية وتمكين التحول الرقمي، فضلاً عن تبادل المعرفة والاستشارات الفنية في مجال تقنيات المدن الذكية، ومشاركة الهيئة السعودية للبحر الأحمر في فعاليات ومنتديات (سدايا) المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.