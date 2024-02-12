لتحقيق بيئة تقنية رقمية آمنة.. "سدايا" توقّع مذكرة تفاهم مع "هيئة البحر الأحمر"

وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر؛ للتعاون بين القطاعين في سبيل تحقيق التكامل الحكومي، لبيئة تقنية رقمية آمنة.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي للمدن الذكية الأول بالمملكة، الذي يقام بمقر مركز أرينا بمدينة الرياض، خلال الفترة من 12 - 13 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من 40 دولة في العالم تحت شعار (حياة أجود).
ووقّعت مذكرة التفاهم من قبل ("سدايا" مساعد مدير مركز المعلومات الوطني للحوسبة السحابية المهندس نواف الصحن، ومن الهيئة نائب الرئيس للتحول الرقمي وإدارة البيانات خالد آل ثنيان.
وشملت أوجه المذكرة تعزيز التعاون بين الطرفين لتحقيق التكامل الحكومي، والالتزام بمعايير الأمن السيبراني لبيئة تقنية رقمية آمنة، والتعاون حول توفير خدمات السحابة الحكومية (ديم) للهيئة للاستفادة من الخدمات المقدمة فيها، وتعزيز البنية التحتية وتمكين التحول الرقمي، فضلاً عن تبادل المعرفة والاستشارات الفنية في مجال تقنيات المدن الذكية، ومشاركة الهيئة السعودية للبحر الأحمر في فعاليات ومنتديات (سدايا) المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.