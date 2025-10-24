ختام المعرض الزراعي السعودي 2025 بتوقيع 28 اتفاقية بـ3.5 مليارات ريال

اختُتمت أمس الخميس فعاليات النسخة الـ42 من المعرض الزراعي السعودي 2025، الذي أُقيم على مدى أربعة أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة 446 جهة من 34 دولة، بينها 11 جناحًا رسميًا غطّت مختلف قطاعات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، والتقنيات الزراعية الحديثة.