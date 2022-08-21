"تعليم الشرقية" تُدخل 9 مشروعات جديدة مع انطلاق العام الدراسي الجديد

وابتدائية أخرى للبنين في حي ضاحية الملك فهد بالدمام، تتكون من 24 فصلاً دراسيًا لنحو 720 طالبًا، موضحًا أن محافظة القطيف حظيت بمدرسة سعتها 20 فصلاً لخدمة 600 طالبة.