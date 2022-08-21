"تعليم الشرقية" تُدخل 9 مشروعات جديدة مع انطلاق العام الدراسي الجديد

تُدخل الخدمة التعليمية في المنطقة الشرقية، تسعة مشروعات جديدة، مع انطلاق الفصل الدراسي الأول للعام 1444هـ؛ لضمان جودة الأداء التعليمي في ظل الجهود التطويرية لوزارة التعليم.
تشمل المشروعات أكثر من 220 فصلاً دراسيًا لاستقبال 6600 طالب وطالبة.
وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، سعيد الباحص: إن إدارة التعليم تسعى لتوفير الخدمات التعليمية والمدرسية بكفاءة عالية وفقًا لخطط الاستعداد لبدء العام الدراسي؛ حيث تسير مهام أعمال الاستعداد والتهيئة حسب خطط التنفيذ وفي مراحلها الأخيرة.
وأضاف "الباحص" أن المشروعات الجديدة في الدمام، والتي دخلت الخدمة التعليمية تشمل ابتدائية للبنات بحي طيبة للبنات بطاقة استيعابية 22 فصلاً؛ لخدمة نحو 660 طالبة.
وابتدائية أخرى للبنين في حي ضاحية الملك فهد بالدمام، تتكون من 24 فصلاً دراسيًا لنحو 720 طالبًا، موضحًا أن محافظة القطيف حظيت بمدرسة سعتها 20 فصلاً لخدمة 600 طالبة.
وأشار "الباحص" إلى مشروعات صفوي تضمنت مجمعًا تعليميًا وثانوية للبنات بطاقة إجمالية لخدمة 1680 طالبة وبطاقة استيعابية 56 فصلاً دراسيًا.
ودعمت الجبيل بمشروعين منها ابتدائية بحي الدخل المحدود للبنين لخدمة 900 طالب وبطاقة 30 فصلاً دراسيًا، وابتدائية أخرى للبنات بذات الطاقة الاستيعابية لخدمة 900 طالبة.
وفي النعيرية تبدأ الخدمة في مجمع تعليمي للبنات بطاقة استيعابية 540 طالبة، بالإضافة إلى مدرسة ابتدائية بحي الربيع بالنعيرية بطاقة استيعابية تتجاوز 600 طالبة موزعة على 20 فصلاً دراسيًا.