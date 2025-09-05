خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس البرتغال في ضحايا حادث القطار الجبلي

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ حادث انحراف قطار جبلي عن مساره وانقلابه في مدينة لشبونة في جمهورية البرتغال، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".