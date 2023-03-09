توافق "سعودي- روسي" على توطيد العمل الثنائي عقب مباحثات فيصل بن فرحان ولافروف

أسفر اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بوزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، خلال زيارة الأول الرسمية للعاصمة موسكو، عن استعراض علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف فيما يخص العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.