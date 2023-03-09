توافق "سعودي- روسي" على توطيد العمل الثنائي عقب مباحثات فيصل بن فرحان ولافروف

أسفر اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بوزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، خلال زيارة الأول الرسمية للعاصمة موسكو، عن استعراض علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف فيما يخص العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وشهدت جلسة المباحثات الرسمية، التأكيد على عمق العلاقات بين المملكة وروسيا، وأهمية استكمال نهج التشاور والتنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين.
وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء، على موقف المملكة الداعم لكل المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة (الروسية- الأوكرانية)، فيما ثمّن وزير خارجية روسيا جهود المملكة في السلام الإقليمي والدولي وخاصة في الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، وجهودها في إحلال السلام في اليمن.
وحضر جلسة المباحثات، نائب وزير الخارجية المبعوث الرئاسي الروسي الخاص للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.