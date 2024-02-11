"تعليم الطائف" يخصص هاتفًا إرشاديًّا للطلاب وأولياء أمورهم خلال فترة الاختبارات

وأكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن الهاتف الإرشادي يأتي حرصًا من الإدارة العامة للتعليم بالطائف على تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والتربوية، للطلاب وأولياء أمورهم ولتحقيق الرعاية والتهيئة الإرشادية اللازمة، ولمساعدتهم أسرهم للتغلب على المشكلات التي قد تواجههم أثناء الاختبارات وما يصاحبها من خوف وقلق وتوتر، وتقديم البرامج الوقائية والعلاجية الإرشادية التي تلامس احتياجاتهم النفسية والتربوية خلال فترة الاختبارات.