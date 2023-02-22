"محافظ شرورة" يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة يوم التأسيس

وأضاف العنزي أن ثلاثة قرون مضت كانت شاهدة وحافلة بالمنجزات، امتدت فيه لبنات البناء من إمام إلى إمام ومن ملك إلى ملك، لتواصل المملكة العربية السعودية -رعاها الله وحفظها- هذا البناء الراسخ الشامخ، على الرغم من المتغيرات العالمية؛ إلا أن هذا الكيان العظيم أثبت للعالم بأسره أن المواطن والحاكم هما أسرة واحدة عنوانها "السعودية" بكل تفاصيلها؛ فكل مواطن له الفخر والاعتزاز بتاريخ بلادنا وأصالتها، عندما أشرق ضياء دولة العدل والنظام في الجزيرة العربية.