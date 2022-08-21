بصفة مراقب.. حضور سعودي مميز بالجلسة الـ 60 لـ "السكر الدولية"

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن مشاركة المملكة في اجتماعات المنظمة تأتي في إطار أهميتها ودورها الكبير في تجارة السكر العالمية، وتمثل خطوة إضافية نحو تعميق دور المؤسسة في منظومة الأمن الغذائي كون سلعة السكر من السلع الأساسية التي يعتمد عليها عديدٌ من السلع الغذائية وواحدة من السلع التي يتم استيرادها من الخارج.