بعد نجاح الحج.. "أبو طالب": المجد للعاملين النابهين والخزيُ للنابحين الكاذبين

ويعلق "أبو طالب" قائلًا: "لقد تمّ إعلان نجاح كل خطط موسم حج هذا العام، الذي شهد مستجدّات مثيرة ومهمة في التسهيلات التي تخدم الحجاج. المملكة، التي أصبحت من أفضل دول العالم في استخدام ثورة التقنية والذكاء الاصطناعي، وظّفت هذه الإمكانات بكفاءة عالية في الأمن والصحة والنقل والاتصالات واللوجستيات وكافة الخدمات المقدمة للحجاج، بإدارة وتشغيل وإشراف كوادر وطنية؛ رجالًا ونساء، تتمتّع بأفضل مستويات التأهيل والخبرة. وهذه هي الأجيال التي تصنعها الدول الحريصة على أن تكون في مراتب مشرفة بين مجتمعات العالم وفي سجلات التاريخ. كل الذين عملوا في الحج حصلوا على أفضل أشكال التعليم، وكثير منهم، إن لم يكن معظمهم، تمّ ابتعاثهم إلى أفضل جامعات ومعاهد العالم في مختلف التخصصات العلمية والتقنية؛ كي يعودوا لخدمة وطنهم بعقول متوقدة بالعلم، وليست محشوةً بالأيديولوجيات السامة التي حقنت بها بعض الدول شبابها فأهلكتهم وأهلكت أوطانها".