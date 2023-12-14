الجبر التجارية أول شريك للخطوط الحديدية "سار" في نقل السيارات عبر القطارات

في خطوة تعكس استراتيجية شركة الجبر التجارية في بناء شراكات مميزة تعزز من جودة الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها، وتظهر تفاعلها الإيجابي واستفادتها من المشاريع الوطنية الهائلة التي اثمرت عنها رؤية المملكة 2030، وقعت الشركة مؤخرا عقد شراكة استراتيجية مع الخطوط الحديدية السعودية "سار" حيث تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها لنقل السيارات، عن طريق الخطوط الحديدية في المملكة، ويأتي كجزء من استراتيجية «سار» الرامية إلى التوسع في تقديم خدمات وحلول نقل جديدة لخدمة شرائح متنوعة من العملاء، حيث تضمنت اتفاقية الشراكة التي وقع عليها من جانب الخطوط الحديدية السعودية "سار" رئيسيها التنفيذي الأستاذ بشار بن خالد المالك ومن جانب شركة الجبر التجارية عضو مجلس إداراتها العضو المنتدب الأستاذ عبدالسلام بن محمد الجبر؛ أن تقوم شركة الجبر التجارية التي تدير عدة وكالات سيارات في السوق السعودي باستخدام قطارات الخطوط الحديدية، مما يساهم في سرعة وصول الشحنات إلى المواقع المدن المراد توصيلها إليه، ويخفف من ضغط الشاحنات على ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، كما أنه يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية في نقل ومناولة السيارات الجديدة من الميناء، إلى جانب فوائده البيئية في خفض معدلات الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة من خلال الاعتماد على القطارات في نقل السيارات الجديدة.
وبهذه المناسبة أوضح الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدة السعودية " سار " الأستاذ بشار المالك بأن هذه الاتفاقية تمثل لحظة فارقة وخطوة كبيرة في المسار، نحو تحقيق الرؤية الاستراتيجية لتحوّل جذري في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، متطلعاً للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء لتحقيق أثر ملموس على البيئة والمجتمع.
وتابع، أن العقد يهدف إلى تقديم حلول نقل لوجستية تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز مستويات السلامة المرورية؛ ما يعكس التزام الخطوط التام بتحقيق الاستدامة وتقديم حلول نقل تراعي مستقبل الوطن وأجياله القادمة.
من جهته أكد عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة الجبر التجارية الأستاذ عبدالسلام الجبر بأن الشركة حريصة على تطوير اعمالها عبر ابرام شراكات مع الجهات التي تعزز اهداف الشركة مثل الاتفاقية الحالية التي من شأنها تدعم استراتيجية الشركة في الاعتماد على افضل الوسائل في مختلف مراحل العمل ومنها مرحلة نقل السيارات وقطع الغيار إلى مختلف المناطق، وأضاف قائلا: هذه الاتفاقية سوف تحقق لنا سرعة الوصول إلى الوجهات التي نرغب في إيصال السيارات الجديدة إليها مثل مدينة الرياض على سبيل المثال وبتكاليف تشغيلية منخفضة عن النقل التقليدي باستخدام الشاحنات، ونحن سعداء بأن نكون سباقين توقيع اتفاقية شراكة مع الخطوط الحديدية السعودية.