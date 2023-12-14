الجبر التجارية أول شريك للخطوط الحديدية "سار" في نقل السيارات عبر القطارات

في خطوة تعكس استراتيجية شركة الجبر التجارية في بناء شراكات مميزة تعزز من جودة الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها، وتظهر تفاعلها الإيجابي واستفادتها من المشاريع الوطنية الهائلة التي اثمرت عنها رؤية المملكة 2030، وقعت الشركة مؤخرا عقد شراكة استراتيجية مع الخطوط الحديدية السعودية "سار" حيث تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها لنقل السيارات، عن طريق الخطوط الحديدية في المملكة، ويأتي كجزء من استراتيجية «سار» الرامية إلى التوسع في تقديم خدمات وحلول نقل جديدة لخدمة شرائح متنوعة من العملاء، حيث تضمنت اتفاقية الشراكة التي وقع عليها من جانب الخطوط الحديدية السعودية "سار" رئيسيها التنفيذي الأستاذ بشار بن خالد المالك ومن جانب شركة الجبر التجارية عضو مجلس إداراتها العضو المنتدب الأستاذ عبدالسلام بن محمد الجبر؛ أن تقوم شركة الجبر التجارية التي تدير عدة وكالات سيارات في السوق السعودي باستخدام قطارات الخطوط الحديدية، مما يساهم في سرعة وصول الشحنات إلى المواقع المدن المراد توصيلها إليه، ويخفف من ضغط الشاحنات على ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، كما أنه يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية في نقل ومناولة السيارات الجديدة من الميناء، إلى جانب فوائده البيئية في خفض معدلات الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة من خلال الاعتماد على القطارات في نقل السيارات الجديدة.