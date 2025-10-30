"طبي جدة" ينظّم فعالية توعوية عن التغذية العلاجية تزامنًا مع اليوم العالمي للأغذية

نظّم مجمع الملك عبدالله الطبي، عضو تجمع جدة الصحي الثاني، فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأغذية، وذلك في البهو الرئيسي للمجمع، بحضور نائب المساعد للخدمات المساندة الدكتور أحمد الغامدي، والدكتورة آيات رئيس قسم الأشعة، ومشرفتي الخدمات التمريضية الأستاذة إيناس خياط والأستاذة وجدان، ورئيس قسم التغذية العلاجية الأستاذ مقرن الحربي.
وتهدف الفعالية إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التغذية العلاجية ودورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز جودة الحياة، حيث شهدت حضورًا واسعًا من منسوبي المجمع والزوار.
وتضمنت الفعالية أركانًا تفاعلية وتوعوية قدّمها فريق قسم التغذية العلاجية، تناولت مواضيع متعددة لتعزيز الوعي الغذائي وتشجيع المجتمع على تبني أنماط تغذية صحية، إلى جانب توزيع منشورات تثقيفية عن الممارسات الغذائية السليمة.
وتحدثت الأخصائية صديقة الجشي عن الانتقائية الغذائية لدى الأطفال ذوي المشكلات الحسية كأطفال التوحد وفرط الحركة، مشيرة إلى أهمية احترام حواس الطفل في تقديم الطعام، وأن تجاوز الخوف من تجربة أطعمة جديدة يحتاج إلى الصبر والتدرج.
فيما أوضحت الأخصائية ثناء القرني أن صحة الأمعاء تعتمد على تناول الألياف والبروبيوتيك والدهون الصحية، مشددة على تقليل استهلاك الأطعمة المصنّعة والمشروبات الغازية.
وقدّمت الأخصائية ليلى القحطاني نصائح للسيدات للحفاظ على بشرة صحية، مشيرة إلى أهمية شرب الماء وتناول الفواكه والخضروات الغنية بفيتامينات C وE، ودمج الأطعمة الغنية بالأوميغا-3 ضمن النظام الغذائي، إلى جانب تقليل السكريات والمقليات.
كما تناولت الأخصائية هبة منشي دور الأوميغا-3 في دعم الأداء الرياضي، مؤكدةً أنه يخفف من الالتهابات العضلية ويُسرّع التعافي ويحسن تدفق الدم، موصية بجرعة تتراوح بين 2 و3 غرامات يوميًا من EPA وDHA.