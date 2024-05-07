"العثيم للاستثمار" تشارك في معرض الترفيه والتشويق بشركتَيْ "العثيم للترفيه" و"نوار سينما"

أعلنت شركة العثيم للاستثمار مشاركتها في معرض الترفيه والتشويق، الذي يُقام في واجهة الرياض خلال الفترة من 9-7 مايو 2024، من خلال الشركتَيْن التابعتَيْن لها: "العثيم للترفيه" و"نوار سينما". كما تُعدُّ الشركة راعيًا بلاتينيًّا للمعرض الذي يمثل فرصة لمقابلة الآلاف من المستثمرين وصناع الترفيه والتسلية في المملكة العربية السعودية والمنطقة.
وافتتح المعرض مهند العباد، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار وتطوير الأعمال المكلف في الهيئة العامة للترفيه (GEA)، بحضور عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس الإدارة لشركة العثيم للاستثمار، وعدد من رؤساء الشركات ورجال الأعمال المهتمين بمجال الترفيه.
وعبَّر محمد عطية، الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للترفيه، عن حرص الشركة على الحضور في المعرض، مشيرًا إلى أنه يُشكِّل منصة مهمة لعرض آخر الابتكارات والاختراعات في عالم الترفيه والتشويق، ويحظى باهتمام كبير من المختصين في صناعة الترفيه على المستويَيْن المحلي والعالمي.
وأضاف بأن مشاركة "العثيم للترفيه" في المعرض تأتي في إطار جهودها لتطوير مشاريع الترفيه، من خلال مشاريعها القائمة، وخططها المستقبلية لإنشاء المدن والوجهات الترفيهية المتكاملة؛ لمواكبة رؤية السعودية 2030 في تعزيز جودة الحياة في مختلف مناطق ومدن السعودية وفق أحدث أساليب الترفيه العالمية.
ويمثل المعرض السعودي للترفيه والتسلية 2024 منصة متفردة للعمل على إنشاء علاقات تجارية، إضافة إلى تحويل هذه العلاقات إلى شراكات عملاقة. كما يُعدُّ المعرض الأكبر والأكثر صلة في قطاعَي الترفيه والسياحة، ويضم المئات من الموزعين والمصنعين ومقدمي الخدمات، الذين سيقدمون تكامل دراسات الحالة من المنطقة وخارجها لتطوير هذا المجال.
يُشار إلى أن شركة العثيم للترفيه توجد في كل من: المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية.
كما تملك الشركة علامات تجارية مميزة في عالم الترفيه، أبرزها سفوري لاند، فابي لاند، اكستريم زون وEspot، إضافة إلى مدينة الثلج بالعثيم مول الربوة، التي تعد من كبرى المدن الثلجية بالسعودية.
كما أطلقت العثيم للاستثمار شركة نوار سينما، التي من المتوقع أن ينطلق أول مواقعها خلال العام الحالي.
وتعد "العثيم للاستثمار" من كبرى الشركات في المجالات الأكثر نشاطًا في السعودية، وتتميز بتنوعها الاستثماري؛ إذ يندرج تحتها عدد من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية – الفنادق - الاستثمار العقاري – الترفيه – السينما - الأزياء – المطاعم والكافيهات – الذكاء الاصطناعي - المراكز الرياضية – الوحدات السكنية والمكاتب التجارية.. وغيرها).
كما أن محفظة مشاريع الشركة الاستثمارية قيد التنفيذ والمستقبلية وأعمال توسعة المجمعات التجارية القائمة تشمل العديد من المشاريع ذات الوجهات المتكاملة موزعة على مناطق السعودية، بتكلفة تزيد على ١٥ مليار ريال.