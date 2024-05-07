"العثيم للاستثمار" تشارك في معرض الترفيه والتشويق بشركتَيْ "العثيم للترفيه" و"نوار سينما"

أعلنت شركة العثيم للاستثمار مشاركتها في معرض الترفيه والتشويق، الذي يُقام في واجهة الرياض خلال الفترة من 9-7 مايو 2024، من خلال الشركتَيْن التابعتَيْن لها: "العثيم للترفيه" و"نوار سينما". كما تُعدُّ الشركة راعيًا بلاتينيًّا للمعرض الذي يمثل فرصة لمقابلة الآلاف من المستثمرين وصناع الترفيه والتسلية في المملكة العربية السعودية والمنطقة.